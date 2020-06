Donna investita a Parabiago: braccio e gamba semi-amputati

Dopo essere stata investita da una moto a Parabiago, ad una donna sono stati semi-amputati un braccio ed una gamba.

Paura a Parabiago, comune in provincia di Varese, dove una donna di 38 anni è stata investita da una moto: l’incidente ha avuto un impatto così violento da averle causato la semi-amputazione di un braccio e di una gamba.

Donna investita a Parabiago

L’episodio si è verificato in viale Lombardia intorno alle 11:15 di giovedì 18 giugno 2020. Stando ad una prima ricostruzione effettuata dagli agenti, la 38enne era uscita da un negozio e stava attraversando la strada all’altezza del distributore, un punto in cui non ci sono le strisce pedonali. All’improvviso una Kawasaki Z900 che stava viaggiando verso Busto Garolfo l’ha letteralmente travolta. Sembrerebbe che il conducente non abbia visto la donna perché coperta da un camion che si era fermato per farla passare e che lui stava sorpassando.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con due ambulanze e un’automedica, hanno subito constatato la gravità delle ferite della donna, trasportata in ospedale in codice rosso. Qui il personale l’ha subito portata in sala operatoria per sottoporla ad un intervento chirurgico: la sua prognosi è riservata.

Il motociclista, un uomo di 35 anni, ha invece riportato la frattura del braccio destro e si trova ricoverato alla struttura ospedaliera di Legnano.

Nel mentre sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’incidente, che non ha coinvolto altre persone né mezzi, ha causato rallentamenti al traffico nella zona compresa tra Parabiago e Busto Garolfo.