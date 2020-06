L'incendio si è sviluppato nel locale garage di un traghetto della compagnia Grimaldi non ancora ormeggiato: Giunti sul posto i Vigili del Fuoco.

Attimi di apprensione a Olbia, in provincia di Sassari, dove nella giornata del 18 giugno un incendio si è sviluppato all’interno del locale garage di un traghetto della compagnia Grimaldi Lines. Secondo le prime informazioni giunte dal luogo dell’incidente, sembra che il rogo sia partito da un camion frigo posteggiato nel ventre della nave non ancora ormeggiata nel porto e piena di passeggeri.

Fortunatamente nessuna delle persone presenti a bordo della nave è rimasta ferita e sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme.



Olbia, incendio su un traghetto Grimaldi

Stando alle informazioni trapelate in questi minuti, l’incendio sarebbe partito dal semirimorchio di un camion sito nel locale garage della nave, partita qualche ora prima da Livorno.

Grazie ai sistemi anti incendio scattati immediatamente si è per fortuna riusciti a non far propagare le fiamme all’interno del traghetto in attesa che giungessero i Vigili del Fuoco presso il porto dell’Isola Bianca. Sul posto sono presenti anche gli uomini della Guardia Costiera e il personale della sicurezza di Coopservice.

🔴 Intervento in atto nel porto di #Olbia (SS) per l’#incendio di un camion frigo all’interno di un traghetto di linea. Sulla nave, ancora non ormeggiata e con passeggeri a bordo, all’opera personale #vigilidelfuoco, mezzi antincendio schierati sulla banchina #18giugno 20:30 pic.twitter.com/zyiO3gf49K — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 18, 2020

A quanto risulta i danni dell’incendio si limiterebbero soltanto al locale garage del traghetto, mentre i passeggeri presenti a bordo se la sono cavata solo con un grande spavento. Al momento tuttavia non è chiaro se i passeggeri siano già stati fatti scendere o meno.