Il 14esimo compleanno di Lorys Stival, il bambino ucciso dalla mamma nel 2014Santa Croce Camerina.

Lorys Stival, il bambino che è stato strangolato da sua madre Veronica Panarello il 29 novembre 2014, avrebbe festeggiato oggi, 18 giugno, il suo 14° compleanno. L’omicidio del piccolo Lorys è forse uno di quelli che più ha avuto risvolto mediatico negli ultimi anni, se non altro per le bugie e la brutalità dell’esecutrice materiale dell’assassinio.

Il giorno della morte il bambino non era voluto andare a scuola e, poco dopo, mamma Veronica si era presentata ai carabinieri per denunciarne la scomparsa dando il via a un’indagine che sin dalle prime battute aveva visto proprio la mamma del piccolo come principale sospettata. Il corpo di Lorys era stato ritrovato poche ore dopo alla periferia di Santa Croce, gettato senza cura in un canalone con i pantaloni abbassati, per inscenare la violenza di un pedofilo.

Lorys Stival, oggi il 14° compleanno del bambino

L’episodio accese le luci sul piccolo paese di Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa, fortemente sconvolto da una vicenda dal grande risvolto drammatico. Le indagine portarono all’arresto della mamma del bambino e, per un periodo, si era pensato anche ad un coinvolgimento del suocero, poi però scagionato.



Sei anni dopo il delitto a celebrare il compleanno del piccolo Lorys c’è il papà, Davide Stival, il fratellino più piccolo e i nonni paterni. C’è anche il padre di Veronica che, nonostante una condanna in tre gradi di giudizio e le eclatanti bugie della figlia, continua a credere in lei e nella sua innocenza. L’assassina, che oggi ha 31 anni, è reclusa nel carcere femminile le “Vallette” di Torino, dove dovrà rimanere per 30 anni.