"Sono mortificato, non ho soldi", così un anziano della provincia di Padova si è scusato piangendo per aver rubato pasta e affettati.

Dopo l’emergenza sanitaria, si prospetta una dura crisi economia e sociale per il nostro Paese. Mentre ci si prepara ad affrontare le nuove difficoltà conseguenti al coronavirus, per molti cittadini arrivare a fine mese è sempre più difficile. È il caso di un 75enne di Campodarsego, in provincia di Padova: l’anziano che ruba al supermercato pasta e affettati si è scusato per l’accaduto, spiegando di essere senza soldi.

Il suo pianto non è bastato: per l’uomo è scattata la denuncia.

Denunciato anziano che ruba pasta e affettati

“Chiedo scusa a tutti, sono mortificato. Con una pensione di meno di 500 euro io e mia moglie non riusciamo più a unire il pranzo con la cena”: è la storia di un 75enne padovano. Il suo racconto stringe il cuore, eppure è stato ugualmente denunciato per tentato furto.

L’anziano è stato scoperto mentre cercava di rubare del cibo presso il discount Prix-quality.

In una borsa aveva messo dei prodotti alimentari di prima necessità, il cui costo ammonterebbe a 65 euro. Evidentemente non un ladro dalle cattive intenzioni, ma solo un uomo mosso dal bisogno e della fame.

L’uomo si è avvicinato alle casse con fare incerto e piuttosto sudato per ansia e tensione. I controlli lo hanno immediatamente fermato. Alla sola domanda, l’anziano ha confessato: “Ho preso della pasta, del formaggio e dell’affettato perché sono senza soldi”.

Quindi ha ammesso: “L’ho fatto per necessità”.





A quel punto il personale del supermercato ha chiamato il 112. Nonostante l’arrivo di una pattuglia di carabinieri della stazione di Campodarsego, non è stato facile convincere l’uomo ad aprire la borsa.

Al suo interno, successivamente, sono stati trovati i generi alimentari. L’uomo ha spiegato che era la prima volta che rubava, spinto a compiere quel gesto dalla grave situazione economica in cui lui e la moglie si trovano. Dalla vergogna si è lasciato andare in un pianto. Si tratta di una persona incensurata, con alle spalle una vita tranquilla e per bene. Tuttavia, i carabinieri pare non abbiano rinunciato a denunciarlo per tentato furto aggravato, anche se altri clienti si sono offerti a pagare la sua spesa.