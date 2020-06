Una bimba di otto mesi è morta dopo essere precipitata dal balcone di casa insieme alla madre nel tentativo di fuggire da un incendio.

Tragedia all’ospedale Regina Margherita di Torino dove una bimba di 8 mesi è morta dopo essere precipitata dal terzo piano insieme alla madre per sfuggire ad un incendio. Quest’ultima, ricoverata al San Giovanni Bosco, è in gravi condizioni e lotta tra la vita e la morte.

Bimba precipitata con la madre: morta a 8 mesi

L’incidente si era verificato una settimana prima in via Rondissone, a Milano, zona Barriera. Nel tentativo di fuggire da un incendio scoppiato nel vano dell’ascensore del palazzo, mamma e figlia avrebbero cercato disperatamente di porsi in salvo. Di qui, in preda al panico per la cortina di fumo, l’idea di scavalcare il balcone per passare in quello accanto, che però non è riuscito.

Le due sono infatti precipitate nel vuoto facendo un volo di diversi metri.

Immediata la chiamata ai soccorsi che, tempestivamente giunti sul posto, avevano già giudicato gravissime le condizioni della piccola. Dopo una settimana di agonia le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate e il suo cuore ha smesso di battere. La madre invece, 34 anni, sarà sottoposta ad un delicatissimo intervento per la stabilizzazione della colonna vertebrale.

Nel rogo in questione era rimasta intossicata anche una vicina di casa, una donna di 80 anni che non avrebbe però riportato conseguenze gravi. Il fumo avrebbe infatti invaso il suo appartamento e i sanitari del 118 si erano adoperati per curarla e trarla in salvo. I pompieri avevano poi provveduto a far evacuare tutte le famiglie dello stabile per capire da dove fosse divampato il rogo.