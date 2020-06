I carabinieri hanno denunciato un 69enne di Taranto che ha gettato un cucciolo di cane dal finestrino dell'auto. L'animale è stato dato in adozione.

A Manduria, provincia di Taranto, i Carabinieri hanno sporto denuncia contro un 69enne colpevole di aver gettato dal finestrino dell’auto che guidava un cucciolo di cane. L’uomo è stato denunciato di abbandono di animali. Il meticcio è stato ritrovato in buone condizioni e in seguito dato in adozione a un nuovo padrone.

Gettato cucciolo di cane dal finestrino

Alla stazione di Oria, in provincia di Brindisi, la pattuglia dei carabinieri ha fermato e poi denunciato per abbandono di animali un 69enne di Manduria (Taranto) che aveva gettato dal finestrino della sua auto un cucciolo di cane.

Il fatto è avvenuto nei pressi della contrada Schiavoni, situata al confine tra i due territori. Per fortuna il meticcio è stato in seguito ritrovato dalle Forze dell’Ordine e dai veterinari Asl in buone condizioni di salute, nonostante il maltrattamento subito.



Lieto fine

Il cucciolo però è stato ritrovato senza microchip, probabilmente tolto in precedenza dal 69enne per evitare che qualcuno potesse ritrovare la bestiola e risalire a lui. Il cucciolo per fortuna ha trovato subito un nuovo padrone che l’ha adottato, evitando così il canile.

I carabinieri con un appello hanno voluto ricordare che in caso di abbandono o maltrattamenti di animali, si potrà riferire la targa del veicolo incriminato, per evitare nuovi episodi di violenza in futuro.