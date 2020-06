Sonico, bambina di 3 anni ferita dalla motosega del padre

A Sonico una bambina è rimasta ferita dalla motosega del padre: tanta paura e un taglio profondo.

A Sonico, nel Bresciano, nella piccola frazione di Garda, una bambina di soli 3 anni è stata ferita dalla motosega del padre nel garage di casa. L’uomo, che stava utilizzando l’attrezzo per dei lavori, non si è accorto che la figlia era entrata nel garage ed era proprio dietro di lui.

Il rumore avrebbe poi impedito anche di sentire i passi della piccola e così quando si è voltato ha colpito con la lama il volto della bambina. Un incidente domestico che ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato la bambina in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove si trova tutt’ora ricoverata.

Sonico, bambina ferita dalla motosega

Chiamati sul posto, gli operatori del 118 hanno subito lanciato l’allarme al nosocomio che si è preparato ad accogliere la piccola nel migliore dei modi. Il papà è stato invece ascoltato dai carabinieri di Cedegolo ai quali l’uomo ha raccontato in maniera dettagliata quanto accaduto poco prima,

Stando a quanto riportato dalle forze dell’ordine, la piccola non avrebbe riportato ferite gravi ma un profondo taglio sulla fronte che le ha causato la perdita di molto sangue.

Le sue condizioni non sono state definite gravi, ma i medici hanno preferito tenerla in osservazione. È ricoverata da giovedì scorso, 18 giugno, e rimarrà in ospedale fin quando i medici non avranno la certezza della sua buona salute. Una tragedia sfiorata, con tanto spavento per il padre e i familiari della piccola che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze.