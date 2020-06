Ferito un uomo a Monza per una sparatoria: la vittima sarebbe stata accerchiata da 3 rapinatori stranieri.

Nella serata di ieri, giovedì 18 giugno, un uomo di 34 anni è stato gravemente ferito a seguito di una sparatoria avvenuta a Monza. Stando alle prima ricostruzione dei fatti fornite dalla polizia, il 34enne, residente a Bergamo, intorno alle ore 22:00 si sarebbe appartato nei pressi di via Fiumelatte con una ragazza sul motorino.

Poco dopo 3 uomini, stranieri con accento dell’est d’Europa, avrebbero accerchiato la coppia con l’intento di rapinarli. La ragazza sarebbe riuscita a scappare utilizzando lo scooter, mentre l’uomo è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco sparato da uno dei tre che lo ha raggiunto alla parte sinistra dell’addome. Poi i rapinatori sarebbero scappati.

L’uomo ferito e sanguinante è per sua fortuna riuscito a raggiungere a piedi un vicino ristorante sito in viale Lombardia e nel tragitto avrebbe anche allertato i soccorritori del 118. Sarebbe arrivato davanti al locale stremato e per questo, poco dopo, sarebbe svenuto.

Gli operatori sanitari giù sul posto hanno trovato l’uomo in stato di semi incoscienza e, dopo averlo medicato, lo hanno trasportato all’ospedale San Gerardo in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi ma, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto indaga la polizia che ha già sentito la vittima, ma la sua versione non convincerebbe del tutto gli agenti a causa dei troppi punti non chiariti nel racconto.