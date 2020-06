Primo bollettino medico del 20 giugno per Alex Zanardi dal Policlinico di Siena: gli aggiornamenti sulle condizioni del campione bolognese.

Alex Zanardi, arriva il nuovo bollettino medico di sabato 20 giugno dal Policlinico di Siena per gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute (previsto per le ore 10:30). Il campione paralimpico si trova ricoverato in gravissime condizioni in seguito a un terribile incidente che lo ha coinvolto nel pomeriggio di venerdì 19 giugno.

Zanardi ha subito un delicatissimo intervento alla testa durato circa tre ore. La notte è stata stabile ed è stata la prima trascorsa in terapia intensiva. Insieme ad Alex ci sono la moglie e il figlio, quest’ultimo accorso al nosocomio toscano appresa la notizia del grave incidente subito dal papà.



“Speriamo che si possa riprendere – ha commentato il sindaco di Siena Luigi De Mossi – il dispiacere della cittadinanza è tanto, esprimiamo solidarietà alla famiglia. L’unica cosa che posso dire è che questo ospedale è un’eccellenza e quindi sicuramente è stato curato e assistito nel miglior modo possibile”.

Due bollettini medici

Previsti per la giornata odierna due aggiornamenti sanitari sulle condizioni di Alex Zanardi. Il primo bollettino – fanno sapere dal Policlinico di Siena – sarà alle 10:30; a parlare sarà il neurochirurgo Giuseppe Olivieri che ha operato Zanardi nella serata di venerdì 19 giugno.

Intorno alle 12,30, invece , sarà la volta del responsabile del reparto di terapia intensiva Sabino Scolletta: è in questo padiglione ospedaliero che Alex Zanardi si trova ricoverato.

Alex Zanardi: il bollettino del 19 giugno

Questo, invece, il bollettino medico di venerdì 19 giugno emesso dal Policlinico di Siena subito dopo l’intervento ad Alex Zanardi.

“La Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che l’intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto l’atleta è iniziato intorno alle 19 e si è concluso poco prima delle 22. Il paziente è stato trasferito in terapia intensiva , in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono gravissime”.