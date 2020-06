Bandiere, striscioni, richieste al governo e critiche al suo operato: la manifestazione delle mascherine tricolori a Roma.

Dopo sette sabati di proteste nelle maggiori città italiane tra cui Bolzano, Torino, Milano, Firenze, Arezzo, le mascherine tricolori sono scese in piazza a Roma per dare vita ad una manifestazione contro il governo Conte.

Manifestazione delle mascherine tricolori a Roma

Mentre in Piazza Duomo a Milano si manifesta contro la sanità lombarda, migliaia di persone sono arrivate in piazza della Bocca della Verità da Via dei Cerchi sulle note dell’inno di Mameli. Come suggerito dall’appellativo che hanno voluto darsi indossano tutti un dispositivo di protezione verde, bianco e rosso come la bandiera italiana.

Tra i partecipanti vi sono Ncc, operatori del turismo, commercianti e lavoratori in attesa di cassa integrazione che protestano contro il governo centrale e manifestano richieste.

Tra queste il ritorno al voto, una sanatoria per tutte le multe durante l’emergenza sanitaria e lo stop alle tasse per le imprese per tutto il 2020. Oltre a contributi a fondo perduto dallo Stato senza passare per le banche e l’allentamento delle misure di sicurezza per bar, ristoranti, palestre e altre attività.

Diverse le accuse all’operato dell’esecutivo, definito “governo di incapaci e traditori della nazione“.

A partire dall’assenza di sostegno concreto a famiglie e imprese fino al mancato arrivo degli ammortizzatori sociali e alla lentezza della macchina burocratica. Tante poi le accuse specificamente rivolte al Premier: “Questa è la risposta del popolo ai burocrati, a Conte e al suo regime, ai poteri forti riuniti a Villa Pamphili, a Bruxelles e a chi sta svendendo la nazione“. Queste le parole di Simone Montagna, uno degli organizzatori della manifestazione che ha preso la parola per primo.