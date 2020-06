Il meteo del weekend 20-21 giugno: caldo, ma con possibili rovesci

L'estate 2020 sta arrivando? Il meteo del weekend del 20 e 21 giugno, tra sole e qualche acquazzone.

Il meteo del weekend del 20 e 21 giugno indica che ci sarà caldo e sole in quasi tutta Italia, ma con possibilità di forti e improvvisi rovesci. Nonostante una figura di alta pressione che si affermerà ancor più nei prossimi giorni, l’Italia non riuscirà ancora a godere di una assoluta stabilità atmosferica.

Bel tempo dunque, ma l’arrivo ufficiale dell’estate, malgrado il calendario l’imponga, sembra ancora una volta da rimandare.

Meteo weekend: sabato 20 giugno

Nella giornata di sabato 20 giugno da segnale un generale contesto soleggiato in tutto lo stivale, salvo per qualche nube di passaggio sull’arco alpino e sull’area del medio e basso adriatico. Nello specifico poi al pomeriggio la persistenza di una debole instabilità atmosferica potrà favorire rapidi acquazzoni.

Le aree più a rischio quella alpina, quella appenninica tosco emiliana e alcuni tratti interni ed appenninici di Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Eventuali fenomeni, comunque, dovrebbero esaurirsi prima dell’imbrunire. È atteso, intanto, un aumento delle temperature: farà caldo sopratutto nelle regioni centro-settentrionali.



Meteo weekend: domenica 21 giugno

Le previsioni meteo di domenica 21 giugno non sono molto diverse da quelle del sabato. Avremo una mattinata piena di sole in tutta Italia, mentre nelle ore più calde si potranno nuovamente sviluppare alcune note instabili. Qualche rovescio sarà possibile sui rilievi alpini, specie su quelli del Nord-Est, nonché su alcuni tratti del Sud, in particolare sui rilievi della Campania e della Calabria. Aumentano ancora le temperature, col caldo che si farà sentire in particolare al Centro-Nord.