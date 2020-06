Un uomo accoltella la madre alla schiena in preda a un raptus di follia: accade a Montesilvano.

Raptus di follia a Montesilvano dove un uomo di 44 anni accoltella la madre. Paura in provincia di Pescara per quanto accaduto in un’abitazione nella giornata di venerdì 19 giugno. Luogo della gravissima aggressione un appartamento sito in via Lazio.

Secondo quanto riportato dalle cronache locali, si è registrata una furibonda aggressione a Montesilvano da parte di un uomo di 44 anni nei confronti della propria mamma.

Montesilvano: uomo accoltella madre alla schiena

L’uomo, per aggredire la madre, ha utilizzato un rudimentale coltello da cucina e le ha provocato vistose ferite da arma da taglio.

La donna, di 65 anni, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma non è in pericolo di vita. A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine sarebbe stata proprio la donna per salvarsi dall’ira folle del figlio.





Si è reso necessario intervenire a livello chirurgico per tamponare le emorragie esterne e interne.

I militari dell’Arma hanno fermato l’aggressore che dovrà adesso spiegare i motivi dell’insano gesto. L’accusato verrà sottoposto anche a perizia psichiatrica e ad esami tossicologici. Difatti, l’aggressore, un uomo di 44 anni, stando alle prime informazioni, avrebbe problemi di natura psichiatrica. Il figlio è stato trasportato in ospedale per un consulto specialistico: bisognerà capire cosa l’ha spinto a una tale aggressione. La donna, del resto, è viva per ‘miracolo’.