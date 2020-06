Un paziente positivo al coronavirus e malato di cancro è stato salvato grazie a un'operazione effettuata all'Ospedale del Mare di Napoli.

Mentre l’emergenza coronavirus sembra attenuarsi, in Campania è già in vigore un protocollo per contenere eventuali nuovi contagi. E proprio all’Ospedale del Mare di Napoli un intervento d’eccellenza ha migliorato la vita a un paziente positivo al coronavirus e malato di cancro.

Positivo al coronavirus e malato di cancro

L’uomo affetto da metastasi di tumore cerebrale secondario a linfoma è stato operato all’Ospedale del Mare. Risultato positivo al coronavirus, da 40 giorni è ricoverato al Covid Center. La Tac ha evidenziato un peggioramento clinico del paziente: per questo motivo, non è stato possibile posticipare ulteriormente l’intervento.

Così nel pomeriggio di venerdì 19 giugno si è deciso di intervenire per rimuovere la massa.

Si è trattato di un intervento complesso, ma fortunatamente è andato a buon fine. L’operazione è riuscita perfettamente. Dopo le necessarie 12 ore di sorveglianza, l’uomo è stato trasferito nell’area sub-intensiva del Covid Center. Lì proseguirà il decorso postoperatorio e resterà costantemente controllato.

“Anche in quest’occasione la scelta di realizzare il Covid Center all’interno dell’Ospedale del Mare risulta vincente. Un paziente affetto da un tumore e anche da Covid-19 non può certo aspettare di negativizzarsi per affrontare il necessario intervento chirurgico”, ha fatto sapere il direttore dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva.

“Con il Covid Center dell’Ospedale del Mare situazioni come queste possono essere gestite in assoluta sicurezza”, ha aggiunto Verdoliva.