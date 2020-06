Una serata in un noto locale del salernitano con gente che, seppur all'aperto, ballava senza rispettare il distanziamento sociale e senza mascherine.

Con l’ordinanza numero 56 del 12/06/2020 la Campania ha previsto la riapertura delle discoteche, ma solo per ascolto musica e senza poter ballare. Nonostante ciò in un noto locale del salernitano si è assistito a scene di gente che balla, senza mascherine e senza rispettare il distanziamento sociale.

In discoteca senza mascherine

In seguito all’emergenza coronavirus il governo ha deciso di adottare una serie di misure restrittive volte a contrastare la diffusione del virus. Soprattutto durante il lockdown numerose attività sono rimaste chiuse e tra i settori maggiormente interessati si annovera anche quello delle discoteche.

Ebbene, come stabilito dall’ordinanza numero 56 del 12/6/2020 della Regione Campania: “A decorrere dalla data della presente ordinanza e fino al 14 luglio 2020: è consentita la ripresa delle attività delle discoteche e locali consimili, limitatamente alle attività di intrattenimento musicale, bar e ristorazione, ove previste, e fermo restando il divieto di ballo, sia al chiuso sia all’aperto”.

Ma non solo, viene anche confermato “l’utilizzo obbligatorio delle mascherine, anche all’aperto, fino al 21 giugno 2020, raccomandandone, comunque, anche in seguito l’utilizzo specialmente nei luoghi e negli spazi affollati e in ogni caso ove la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata”.

Viste queste premesse, quindi, hanno destato particolare interesse le immagini inerenti una serata in discoteca in un noto locale del salernitano con gente che, seppur all’aperto, ballava, senza rispettare il distanziamento sociale e senza mascherine. Tutte attività al momento vietate dall’ordinanza.