È davvero terribile quanto successo nella zona al confine tra Salerno e Pontecagnano Faiano, nei pressi della tangenziale, dove un padre in preda alla rabbia ha accoltellato al collo il figlio di sette anni. Ferita anche la madre del piccolo, intervenuta per fermare l’uomo.

Il padre è stato arrestato, mentre il bambino è in ospedale e versa in condizioni stabili.

Padre accoltella il figlio di sette anni

Nella mattinata di sabato 20 giugno un uomo ha accoltellato il figlio di sette anni al collo in una zona vicina al confine tra i comuni di Salerno e Pontecagnano. A lanciare l’allarme i vicini di casa che hanno provveduto ad allertare le forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Salerno, guidati dal maggiore Adriano Fabio Castellari, che hanno arrestato l’aggressore e stanno svolgendo ulteriori indagini per ricostruire la vicenda.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto in seguito al quale è rimasta ferita anche la mamma del piccolo intervenuta per salvare il bambino. Il piccolo è al momento ricoverato presso l’ospedale di Salerno con ferite da taglio, versa in condizioni stabili e non è in pericolo di vita.





Una vicenda davvero terribile, con i carabinieri che stanno svolgendo le indagini per capire se l’uomo avesse propositi omicidiari, oppure sia stato un gesto conseguente ad un raptus improvviso. Non resta quindi che attendere i risultati degli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per capire la reale dinamica della vicenda.