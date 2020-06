Tragico incidente a Palermo dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato investito mentre attraversava viale Regione Siciliana

Terribile incidente a Palermo dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato investito mentre attraversava viale Regione Siciliana, all’altezza dell’incrocio con via Perpignano. La donna alla guida del mezzo si è fermata per prestare soccorso, ma purtroppo per il 17enne non c’è stato nulla da fare.

Morto a 17 anni

Attorno alle ore 3,50 un ragazzo di 17 anni è stato investito da una Dacia rossa, guidata da una donna, mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto a Palermo, in viale Regione Siciliana, all’altezza dell’ìncrocio con via Perpignano. In seguito all’impatto la donna alla guida della vettura si è subito fermata per prestare soccorso, ma purtroppo per il 17enne non vi c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto sulla corsia centrale in direzione Catania e al momento non sono ancora chiare le reali dinamiche dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti il personale dell’Infortunista e i sanitari del 118. Quest’ultimi, una volta giunti sul posto, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.





Nel frattempo proseguono le indagini da parte degli agenti della polizia municipale della sezione infortunista di Palermo per chiarire le reali dinamiche dell’incidente in seguito al quale ha perso la vita un ragazzo di appena 17 ani. Alla guida dell’auto una giovane di appena 21 anni e si resta in attesa di capire cosa abbia portato al terribile impatto, considerando vari fattori come la velocità del mezzo, la visibilità e altre possibili cause.