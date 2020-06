Grave incidente tra auto e moto a Desenzano: una vittima. Morto il conducente della moto a causa dello scontro, grave la moglie

Un grave incidente stradale si è consumato nel pomeriggio del 21 giugno nei pressi di Desenzano del Garda. Il bilancio è tragico: un morto, il sessantenne a bordo della motocicletta. La moglie del motociclista è grave, mentre il conducente dell’auto è in stato di choc.

Sulla Strada Statale 11 di Desenzano del Garda si è consumata una tragedia, che costata la vita a un motociclista 60enne. Per cause ancora da accertare una motocicletta e un’auto si sono scontrate nel pomeriggio del 21 giugno.

Il conducente della moto ha avuto la peggio: l’uomo, di 60 anni, è morto a causa dell’impatto violento. Inutili i tentativi dei soccorsi di rianimarlo. Sulla motocicletta viaggiava anche una donna, moglie della vittima, che è stata soccorsa da un’eliambulanza. Trasportata poi all’ospedale Civile di Brescia, la donna si trova in gravi condizioni. Per l’automobile, invece, i danni sono stati decisamente meno gravi: il conducente, in stato di choc, è stato comunque trasportato all’ospedale per le cure del caso, mentre gli altri due passeggeri a bordo dell’auto sono illesi.

Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, hanno effettuato i rilievi per capire la dinamica dell’incidente, che resta ancora poco chiara.





Altre vittime a Desenzano

Desenzano del Garda è stata teatro di un altro incidente mortale, avvenuto pochi giorni prima.

Nello scontro tra due auto è morta una mamma di 43 anni, mentre il figlio di 8 anni era stato ricoverato in rianimazione all’ospedale civile di Brescia. La città piange anche la scomparsa del giovane Stefano Gritti, morto a soli 26 anni per un incidente stradale che era, appunto, originario di Desenzano.