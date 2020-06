Anziana aggredita da cani a Torre del Greco: 250 punti di sutura, diverse ferite al viso e corpo. Da chiarire le dinamiche dell'aggressione

Una terribile aggressione è avvenuta a Torre del Greco: protagonista un’anziana signora che stava andando a buttare la spazzatura. Dei cani l’hanno aggredita con morsi al viso e su tutto il corpo: per lei 250 punti di sutura. Gli investigatori indagano sull’accaduto.

Anziana aggredita da cani

Una brutta serata, quella che ha passato un’anziana abitante di Torre del Greco: è stata aggredita da dei cani che gli hanno causato delle brutte ferite. L’aggressione è avvenuta intorno alle 22:30 del 21 giugno nei pressi di Via Lamaria.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna era uscita per andare a buttare la spazzatura quando è stata aggredita da dei cani. La 75enne ha riportato varie ferite su viso e corpo, che le sono costate 250 punti di sutura. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato la vittima al Pronto Soccorso, per poi essere trasferita all’Ospedale Cardarelli di Napoli. Intanto la Polizia di Torre del Greco ha avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto successo.





Indagini sull’aggressione

Sull’aggressione della donna non ci sono ancora chiarezze: gli investigatori hanno aperto diverse piste. Una coinvolge i cani della vicina che ha per prima soccorso la donna, due alani: uno di loro sarebbe uscito per breve tempo dal cancello elettronico.

Nulla, però, è ancora certo: bisogna attendere l’esito delle perizie e l’esame sui cani. Da non escludere anche l’ipotesi di cani randagi, che sono stati avvistati in passato nella zona. Intanto gli abitanti del quartiere chiedono di fare chiarezza, affinché episodi del genere non si verifichino più.