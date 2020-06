Delfino morto sulla spiaggia di Ischia, inutile l’aiuto dei bagnanti

Un delfino giunto in agonia sulla spiaggia di Ischia è morto nonostante l'intervento dei bagnanti presenti, che hanno tentato di riportarlo al largo.

Dramma a Ischia, dove nei giorni scorso un delfino è morto sulla spiaggia dell’isola campana dopo essere giunto a riva in stato di agonia e nonostante gli sforzi dei bagnanti per riportarlo in mare. Stando agli operatori veterinari l’animale presentava diverse escoriazioni sul muso, le quali tuttavia sembrerebbero essere state causate più da un parassita che dall’eventuale impatto con un’imbarcazione.

Al momento la carcassa del delfino è stata trasferita all’Istituto Zooprofilattico di Portici, dove verranno accertate le cause del decesso.



Ischia, delfino morto sulla spiaggia

Stando quanto riportato dalla stampa locale, il mammifero sarebbe giunto in prossimità delle riva in evidente stato di difficoltà e purtroppo nemmeno l’intervento dei bagnanti presenti sulla spiaggia di Citara ha potuto fare molto per salvare la vita all’animale.

La sezione napoletana della Federazione dei Verdi ha inoltre aggiunto: “Nonostante i tentativi di salvataggio per il povero animale non c’è stato nulla da fare“.

Ormai esanime il delfino, più precisamente un esemplare di stenella, è stato deposto sul bagnasciuga in attesa dell’arrivo della Guardia Costiera, dello staff dello stazione zoologica Anton Dohrn, dell’area marina protetta Regno di Nettuno e della onlus Oceanomare Delphis.

In merito alla triste vicenda, il biologo marino e coordinatore della stazione Dohrn Marco Munari ha dichiarato che l’animale presentava il corpo: “Aggredito da parassiti e varie escoriazioni, in particolare sul rostro. Non denunciando segni di una collisione con un natante, l’ipotesi più probabile resta quella di una malattia, legata presumibilmente a un virus o a un fungo“.