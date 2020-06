Scontro frontale tra auto e moto: morto il 33enne a bordo della motocicletta, l'impatto è stato troppo violento

Un terribile incidente è avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 giugno. Protagonisti un’automobile e una moto, che per cause da accertare si sono scontrate. C’è una vittima: un 33enne, a bordo della moto, è morto sul colpo a causa del violento impatto.

Scontro auto moto, muore 33enne

Un tragico incidente, questa volta sulle strade della bergamasca: è accaduto a mezzanotte e mezza del 23 giugno sulla strada provinciale di Pradalunga, in provincia di Bergamo. L’incidente ha coinvolto un’automobile e una motocicletta: quest’ultima, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente contro l’auto.

Tragico il bilancio: l’uomo a bordo della moto, di appena 33 anni, è morto sul colpo. Inutili i tentativi dei soccorsi giunti sul luogo dell’incidente: l’impatto con l’automobile è stato troppo violento. Il conducente dell’auto, invece, ha riportato solo lievi ferite. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti i carabinieri di Albino, per effettuare i rilievi del caso così da poter ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.





Ennesimo incidente tra auto e moto

Quello avvenuto a Pradalunga è l’ennesimo incidente che coinvolge un’automobile e una motocicletta, registrando delle vittime. Un episodio analogo, infatti, è avvenuto il 22 giugno a Desenzano: una motocicletta, su cui viaggiavano un 60enne e la moglie, si è scontrata con un’auto.

Anche questa volta per il conducente della moto non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.