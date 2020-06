Un terremoto scuote la Valle d'Aosta nella mattinata di martedì 23 giugno: gli aggiornamenti.

Terremoto in Valle d’Aosta. Secondo i dati rivisti sempre dall’Ingv di Roma, l’epicentro del terremoto di martedì 23 giugno delle ore 8:25 è il Monte Bianco tant’è che la scossa è stata avvertita sia in Italia, che in Svizzera e Francia.

Secondo quanto stimato dalla sala Ingv, inoltre, il terremoto ha avuto un’intensità di magnitudo pari a 3.4.

Terremoto in Valle d’Aosta il 23 giugno

Sempre nella giornata del 23 giugno, un terremoto è stato registrato in provincia di Piacenza: alle ore 03:15 un sisma pari a M2.2 con epicentro localizzato nella città di Corte Brugnatella in provincia di Piacenza. L’ipocentro dell’evento sismico è stato localizzato a 7 km di profondità.