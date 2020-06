Emilio Fede evade i domiciliari ma il suo arresto viene revocato e sarà il Tribunale di Milano a giudicarlo. Ora deve tornare a Segrate.

Revocato l’arresto di Emilio Fede per l’evasione dai domiciliari dal suo appartamento a Segrate, Milano. Qui stava scontando una condanna a 4 anni e 7 mesi per il Rubygate, ma è in realtà stato fermato a Napoli. Il giudice Fabio Provviser ha dichiarato la propria incompetenza territoriale nel giudicare un reato consumato in Lombardia, anche se scoperto in Campania.

Revocato l’arresto di Emilio Fede

Sarà quindi il Tribunale di Milano a giudicare Emilio Fede per l’evasione dai domiciliari, mentre questi fa ritorno nella sua abitazione. “Quanto basta a dichiarare incompetente il Tribunale di napoli e a rispedire gli atti a Milano.

Ciò non toglie che per il giudice c’era in Emilio Fede l’erronea convinzione di potersi recare senza autorizzazione in altri luoghi per ragioni di cura e nell’occasione far visita alla moglie, festeggiando con essa il suo compleanno”, scrive il Gip Provvisier.

La scaltrezza di Fede, secondo il giudice, lo avrebbe portato a credere di potersi recare a Napoli per motivi di salute, facendo poi un po’ ciò che gli aggradava, presso un ristorante del lungomare.





Fede fa ritorno a Segrate

“Appaiono impensabili inquinamento probatorio e pericolo di fuga, mentre una reiterazione di una scappatella da Milano non potrebbe certamente essere preclusa dall’applicazione della richiesta di misura degli arresti domiciliari”, ha dichiarato il giudice durante l’udienza, “Ciò non esclude che debba immediatamente tornare nella sua dimora abituale, in quel di Segrate”.

Quando è stato arrestato, il giornalista ha ringraziato le Forze dell’Ordine per il lavoro svolto, specificando che non sarebbe più evaso dai domiciliari. “Mi lasciano ampi spazi di vita e sicuramente li rispetterò”, ha detto.