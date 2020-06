Migrante positivo al Covid dopo lo sbarco dalla Sea Watch: è ricoverato al reparto Malattie Infettive di Caltanissetta.

Un migrante è risultato positivo al Covid dopo lo sbarco dalla Sea Watch: l’uomo adesso si trova ricoverato al reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Caltanissetta.

Si tratta di un migrante originario del Camerun sbarcato a Porto Empedocle dalla Sea Watch.

Sarebbe risultato positivo al Coronavirus e per questo ricoverato al reparto Malattie Infettive del Sant’Elia di Caltanissetta. Inizialmente, l’uomo risultato positivo al tampone, era stato trasferito – tra il 20 e il 21 giugno – presso il nosocomio della provincia sicula e trattato come caso sospetto di tubercolosi.

Ci stiamo dirigendo verso Porto Empedocle dove le 211 persone soccorse da #SeaWatch saranno trasbordate sulla Moby Zazá. Chiediamo che al termine della quarantena, nel rispetto dei loro diritti e dignità, possano finalmente raggiungere un porto sicuro. pic.twitter.com/fCN26LrzOm — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) June 20, 2020

Migrante positivo al Covid

Una volta sottoposto al tampone per Coronavirus, però, l’esame ha dato esito positivo: a confermarlo il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Un altro migrante sarebbe stato ricoverato ed è in attesa dell’esito del tampone per il Covid-19.

La Sea Watch è giunta a Porto Empedocle domenica 21 giugno dopo aver soccorso al largo della Libia 211 migranti attraverso tre distinte operazioni. Ricevuto il via libera dalle autorità italiane per approdare nel porto siciliano, la Sea Watch ha dovuto attendere per tutto il giorno prima di trasferire i migranti a bordo della nave Moby Zazà perché tra le persone a bordo della propria imbarcazione vi era il sospetto di un caso Covid.





Dopo l’esito del tampone negativo del primo caso sospetto, i 211 migranti sono stati trasferiti sulla nave quarantena, dove vi erano già altre persone provenienti da Lampedusa a seguito di sbarchi autonomi.