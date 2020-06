Orso aggredisce padre e figlio: sarà abbattuto

Orso aggredisce padre e figlio, il racconto dei due: "Esperienza terribile".

Un orso aggredisce padre e figlio e per questo motivo, la Provincia di Trento, ne dispone l’abbattimento. La decisione è stata comunicata dal presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che firmerà un’ordinanza con cui si prevede l’abbattimento dell’orso.

L’animale, non ancora identificato, lunedì 22 giugno ha aggredito due uomini, padre e figlio, sul Monte Peller. “È un fatto gravissimo – ha detto il governatore – che impone di agire per tutelare l’incolumità delle persone. Nelle prossime ore informerò il ministro dell’Ambiente Costa delle azioni che intendiamo mettere in campo”.

Orso aggredisce padre e figlio

Sulle colonne de La Repubblica, arriva il drammatico racconto dei protagonisti della vicenda avvenuta sul Monte Peller, in provincia di Trento, lunedì 22 giugno. Christian Misseroni, 28 anni, racconta quanto accaduto: “Un istante, due salti e l’orso mi è stato addosso. Rugliava in modo spaventoso, con una zampata ha gettato a terra anche mio padre e gli è saltato sopra. Gridavamo disperatamente e ci proteggevamo con scarponi e gambe. Ho pensato: adesso ci ammazza tutti e due.

L’animale invece si è fermato un attimo e si è alzato sulle zampe posteriori. Eravamo già in un lago di sangue, ma siamo riusciti a scivolargli via da sotto il ventre. Lui si è girato ed è sparito nel bosco”.





Il padre Fabio ha avuto la peggio.

Macellaio, 59 anni, vivo per miracolo e con il perone destro spezzato in tre punti: “Ancora mi chiedo perché ci abbia risparmiato. Ha attaccato per uccidere: invece, dopo una lotta di un paio di minuti, ha rinunciato. Se era una femmina ha seguito i cuccioli, certa di averli messi al sicuro. Se era un maschio, è stato spaventato dalla nostra reazione. Due certezze: una persona sola sarebbe stata sbranata e in ogni caso siamo vivi per miracolo”.

Il drammatico racconto

Quando ha visto il figlio essere aggredito dall’orso, papà Fabio non ci ha pensato un attimo: “Mi sono buttato a mani nude contro la bestia. È stata la disperazione di vedere mio figlio sbranato. L’orso l’ha mollato subito, ma si è scagliato contro di me. Altro che un toro ferito: mai visto una furia simile”.

È dovuto intervenire il figlio questa volta: “Ha cercato di sollevarlo piantandogli una gamba nel ventre, ma una zampata gli ha frantumato il perone. Altre unghiate gli hanno aperto braccio e mani. Ancora un colpo e lo uccideva. Allora mi sono alzato: ho cominciato a urlare e ad agitare le braccia sopra la mia testa per sembrare più grande”.

“L’orso ha avuto un’esitazione – racconta ancora scosso Fabio – sorpreso dalle grida e dalla nostra resistenza. Ha smesso di colpirmi, si è alzato in piedi e sono riuscito a respirare. Mio figlio mi ha preso per un braccio e mi ha trascinato via, da sotto le sue zampe. Questa volta è stato lui a salvare la vita a me”.