Non c'è un'età per raggiungere i traguardi. Lo sa il carpentiere di Sciacca che ha preso il diploma a 66 anni: con il massimo dei voti.

Non bisogna mai porsi dei limiti, né reputarsi troppo vecchi per fare qualcosa: lo sa bene un carpentiere di Sciacca che a 66 anni ha raggiunto il traguardo del diploma di maturità. E lo ha fatto con il massimo dei voti.

La bellissima ed emozionante storia arriva dalla Sicilia.



Sciacca, carpentiere di 66 anni si diploma

, 66enne di Sciacca (in provincia di Agrigento) e proprietario di un’impresa edile, dopo una dura vita da carpentiere, ha deciso di tornare a scuola e diplomarsi: scelta saggia e che ha pagato, dato che

Il signor Cantone ha frequentato il corso serale dell’indirizzo Enogastronomico e Ospitalità presso l’Istituto alberghiero “Calogero Amato Vetrano”, dove proprio martedì 23 giugno ha conseguito la maturità con 100. Un successo che conferma come non ci si debba mai porre limiti e non ci si debba mai considerare troppo ‘vecchi’ per fare qualcosa.





Come rivela lo stesso Calogero: “Non è mai troppo tardi per credere nelle proprie passioni, il mio diploma alla mia età lo dimostra. È un invito ai più giovani di credere sempre nei propri sogni, come ho fatto io”. A festeggiare il suo traguardo scolastico sono stati i suoi compagni di classe, anche loro studenti lavoratori, ma tutti più giovani di lui.

Nonostante l’attività da carpentiere, una delle grandi passioni di Cantone è sempre stata la cucina e lo testimonia anche il suo percorso di studi: non è roba di tutti i giorni vedere un signore di 66 anni diplomarsi, per di più con il massimo dei voti!