L'autista di un bus di Ostia all'alba ha trovato un uomo ferito alla gamba, accoltellato precedentemente durante una lite.

Un autista di un bus di Ostia ha trovato un uomo di nazionalità cilena accoltellato, con una ferita a una gamba. La vittima dell’aggressione aveva deciso di mimetizzarsi tra i passeggeri del mezzo pubblico. Il cileno poche ore prima era rimasto coinvolto in un rissa avvenuta in via delle Sirene e per questo denunciato dalla polizia.

Ostia, uomo accoltellato si nasconde in un bus

All’alba di mercoeldì 24 giugno un autista di un bus della linea 05 di Ostia ha ritrovato un uomo di nazionalità cilena accoltellato. L’uomo giaceva sul mezzo pubblico con una gamba ferita gravemente, completamente pallido in viso. L’autista ha chiamato la polizia e i soccorsi, ma una volta arrivati il cileno era scappato.

Secondo le prime ricostruzioni, infatti, l’uomo faceva parte del gruppo di giovani che aveva scaturito una violenta rissa con i coltelli in via delle Sirene, rimanendo ferito alla tgamba dopo una collutazione.

In seguito l’uomo è stato rintracciato e denunciato per rissa.





Recidivo

Sempre secondo quanto appreso dagli inquirenti, il cileno era un pregiudicato condannato a un anno e 4 mesi per tentato furto. Un recidivo rientrato in cattivi giri dopo l’uscita dal carcere.

Sul caso sta indagando la polizia del commissariato locale che ancora non è riuscita a chiarire i motivi dell’improvvisa e violenta lite di gruppo che si è scatenata all’alba. Stando alle testimonianze, i vestiti del cileno combacerebbero con quelli visti dai passanti indossare da uno dei giovani presenti durante la lite.