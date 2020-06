Un'immagine insolita: una volpe si aggira fra gli ombrelloni di Vignanotica in cerca di cibo. Tra le coccole dei bagnanti, gli esperti avvertono.

Un’immagine inconsueta è quella che si sono trovata davanti i bagnanti di Vignanotica, località marittima fra Vieste e Mattinata (provincia di Foggia): sulla spiaggia del Gargano, hanno visto aggirarsi una volpe in cerca di cibo. L’animale prima ha risposto ai fischi degli umani, poi non sembrava per nulla spaventato.

L’incontro memorabile è stato registrato con un video postato sui social.

La volpe sulla spiaggia del Gargano per il cibo

L’animale sembrerebbe a suo agio nell’habitat. Secondo i bagnanti, la volpe si sarebbe trasferita lungo il litorale da qualche giorno.

Spesso la si vede mentre si aggira fra gli ombrelloni alla ricerca di cibo. Non è la prima volta che fa “incursioni”. L’animale selvatico sembra a suo agio con gli umani, si avvicina a un gruppo di ragazzini e non mostra di essere schiva, com’è per sua natura. Gli esperti, però, sconsigliano di dar del cibo: l’animale potrebbe abituarsi a essere dipendente dall’uomo. Dargli da mangiare, quindi, potrebbe essere pericoloso.

Animali selvatici sulla spiaggia: il lupo di Otranto

Qualche giorno fa, sempre in Puglia, a Otranto, un lupo si è reso protagonista di una visita speciale. I turisti vi si sono avvicinati senza timore e l’animale spesso ha ricambia con gesti di gioco. L’episodio non è raro. Fin dal 2015, la penisola salentina è oggetto di avvistamento di lupi. Anche in questo caso, gli esperti sconsigliano ai bagnanti di dare del cibo all’animale.





Nel caso di specie selvatiche, questo potrebbe anche alterare il loro equilibrio psico-fisico.