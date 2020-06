Primo giorno di Covid free per l'ospedale Bambin Gesù della Capitale: in tutta l'epidemia si è occupato di oltre 4 mila casi.

Il Bambin Gesù di Roma non ospita più alcun paziente con coronavirus e si può dire Covid free: nella giornata di mercoledì 24 giugno 2020 i medici hanno dimesso l’ultima famiglia e da quel momento non hanno più registrato alcun accesso.

Bambin Gesù Covid free

Una buona notizia per la struttura di Palidoro che dall’inizio dell’epidemia ha sempre avuto piccoli pazienti ricoverati insieme ai propri genitori. Si conta che da febbraio a giugno siano stati sessanta i minori e trenta le mamme e i papà che hanno avuto bisogno di un ricovero.

Ad essi si aggiungono poi i circa 4 mila casi sospetti che l’ospedale si è trovato a dover gestire.

Tra le ultime famiglie ricoverate ne era presente anche una residente nel palazzo occupato alla Garbatella che si è scoperto essere un focolaio dell’infezione. Fortunatamente la madre e il bambino sono sempre stati in condizioni non preoccupanti.

Il bollettino dello Spallanzani

Quanto invece ai pazienti ricoverati allo Spallanzani, essi sono 116 di cui 48 positivi al coronavirus mentre 68 ancora in attesa del risultato del tampone. La stragrande maggioranza si trova nei reparti generali mentre 4 persone sono intubate in terapia intensiva. Mentre dunque il Bambin Gesù si svuota, l’Istituto continua ad essere un punto di riferimento per gli infetti del Lazio. Regione in cui, a causa di due cluster al San Raffaele Pisana e alla Garbatella, il tasso di contagiosità ha superato la soglia critica di sicurezza.