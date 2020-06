Cadavere di 15enne trovato in canale a Mantova: era scomparsa da ore

Il cadavere di una ragazza di 15 anni è stato ritrovato in un canale a Viadana, in provincia di Mantova. La giovane era scomparsa da qualche ora.

Tragedia in provincia di Mantova, dove nel pomeriggio del 25 giugno il cadavere di una ragazzina di 15 anni è stato rinvenuto all’interno del canale Navarolo, nella località di Gerbolina di Viadana. La giovane, di origine indiana e residente nel vicino comune di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, era scomparsa da casa ormai da qualche ora e la sua assenza era stata già denunciata in mattinata dai genitori.

Al momento non si esclude alcune ipotesi anche se la pista più plausibile rimane quella del banale incidente.





Mantova, trovato cadavere in un canale

Sul posto dov’è stato rinvenuto il cadavere sono giunti i carabinieri delle compagnie di Casalmaggiore e di Viadana, ora impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto, oltre ai Vigili del Fuoco di Viadana che sono intervenuti per recuperare il cadavere con l’ausilio di un gommone.

Nel frattempo, la magistratura ha aperto un’inchiesta al fine di stabilire le effettive responsabilità dell’incidente.

Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi in merito alla morte della ragazzina, anche se per ora la più probabile sembra essere della tragica fatalità, con la giovane che potrebbe essere scivolata nel letto del canale finendo poi in un punto dove l’acqua era troppo profonda.

Come già accennato in precedenza, la ragazza era scomparsa da casa senza avvertire i genitori, che nelle ore successive hanno cercato più volte invano di contattarla sul proprio telefono. Inizialmente le ricerche si erano concentrate nella zona di Fossacaprara, la frazione di Casalmaggiore dove la 15enne viveva assieme alla sua famiglia.