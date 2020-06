Contrabbandieri di sigarette con il reddito di cittadinanza: arrestati

I militari di Napoli hanno scoperto che due contrabbandieri colti in flagrante percepivano il reddito di cittadinanza.

Contrabbandieri di sigarette con il reddito di cittadinanza. È successo in provincia di Napoli e la scoperta l’hanno fatta gli uomini della guardia di finanza del capoluogo partenopeo. I militari hanno infatti effettuato un blitz in un deposito di Bacoli. Lì hanno apposto i sigilli ad oltre 7 quintali di sigarette di contrabbando prive del contrassegno di Stato.

Contrabbandieri con il reddito di cittadinanza

In manette sono finiti un 52enne di Napoli e un 67enne di Bacoli, entrambi con numerosi precedenti. I due sono stati colti in flagrante dai finanzieri mentre scaricavano da un furgone le stecche di sigarette per custodirle in un magazzino nella disponibilità di uno di loro.

A quel punto sono partiti gli accertamenti sulle loro posizioni.

La sospensione del beneficio

È venuto fuori che i contrabbandieri erano entrambi percettori del reddito di cittadinanza, il sussidio varato dal Governo lo scorso anno. La guardia di finanza ha segnalato la posizione del 52enne e del 67enne quindi, oltre che all’autorità giudiziaria, anche all’Inps. L’Istituto di Previdenza sospenderà il beneficio illecitamente incassato, in corso di quantificazione.

I furbetti del reddito

Le forze dell’ordine sono al lavoro in tutto il Paese per stanare i furbetti del reddito minimo garantito. Ha creato molto scalpore non molto tempo fa l’operazione delle forze dell’ordine effettuata non lontano da Gioia Tauro in Calabria. Qui è stato scoperto che diversi affiliati di ndrangheta erano percettori del reddito e che risultavano indigenti e inoccupati per l’Inps.