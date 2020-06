Incidente stradale sulla Pontina, tra Pomezia e Aprilia. Strada chiusa per lo scontro tra un camion e un trattore. Dinamica ancora da chiarire.

Un incidente ha paralizzato il traffico sulla Pontina: un mezzo pesante si è ribaltato e ha preso fuoco nei pressi di Aprilia, dopo lo scontro con un trattore. Sul luogo sono arrivati i Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia Stradale.

I conducenti dei mezzi sono in codice rosso, mentre le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire.

Incidente sulla Pontina, dinamiche da chiarire

Oggi, 25 giugno, poco prima delle 8 del mattino uno tamponamento tra un camion e un trattore ha paralizzato il traffico sulla Pontina, nel quadrante tra Pomezia e Aprilia. Per favorire l’arrivo dei soccorsi, i vigili hanno chiuso la strada, costringendo gli automobilisti in a uscire in Via Vallelata in direzione Latina.

Il traffico in direzione nord è stato ripristinato a partire dalle 8.30. Il traffico in direzione sud, invece, è ancora congestionato: le corsie sono ancora chiuse, per cui è consigliato procedere per strade alternative.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire. Dai primi sopralluoghi sembrerebbe che il camion si sia scontrato con un trattore e che poi abbia preso fuoco. Entrambi i mezzi sono finiti fuori dalla carreggiata. Il conducente del camion è stato prelevato dall’elisoccorso e trasportato alla clinica Città di Aprilia in codice rosso.

Anche l’altro coinvolto nell’incidente è in codice rosso.





Durante il coronavirus, la strada Pontina era già stata protagonista di lunghe code, ma non per incidenti. Proprio su questa strada, infatti, a ridosso della Pasqua, un posto di blocco era incaricato di controllare i veicoli in transito e chiedere ai conducenti l’autocertificazione.

Un ricordo che ora ci sembra lontano.