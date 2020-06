Weekend di caldo in tutta la Penisola, con picchi nelle città del centro-nord. Al sud chi può si prepara per andare al mare.

Weekend di caldo in tutta Italia, ma la possibilità di temporali resta sui rilievi alpini. Lo dicono le previsioni meteo a partire dal 26 giugno e per tutto il fine settimana. Chi può, quindi, potrà preparare l’ombrellone e godersi un paio i giorni in spiaggia.

In montagna, tempo incerto soprattutto venerdì. La situazione migliora in valle, con temperature stabili e tempo soleggiato.



Meteo: weekend caldo, ma con variazioni

In linea generale, tutta la Penisola sarà baciata dal sole. Giorni all’insegna del caldo, quindi, con valori che raggiungeranno anche i 37 gradi.

Venerdì instabile, però, specialmente sui rilievi. Le previsioni per il 26 giugno indicano aria fresca in quota con possibilità di piogge nel pomeriggio. I rovesci diminuiranno a valle, con tempo più stabile, come nel resto della Penisola.

Caldo bollente a partire da sabato

Anche gli Appennini potrebbero essere interessati dai rovesci locali a causa di nubi che insistono. Complice è la circolazione ciclonica a nord-est dell’Italia che si scontrerà con l’alta pressione proveniente dal nord-Africa.

In linea generale, dal 26 e per tutto il weekend le temperature si alzeranno con valori stabili: circa 30-32 gradi su tutta la Penisola. Al Nord, il caldo si farà sentire soprattutto in Emilia-Romagna. Al Centro e al Sud, invece, ci sarà un clima estivo con valori in aumento in tante città italiane. Le regioni più bollenti: Puglia e Sicilia.

Ma è sabato che le temperature si alzeranno. Sono previsti picchi di 33 e 34 gradi nella città di Bolzano, Ferrara, Bologna e Firenze. Un trend in salita fino a domenica, con picchi di 35 e 36 gradi su gran parte della Pianura Padana e al Centro Sud. In Puglia e in parte della Sicilia, si attendono temperature bollenti, fino a 37 gradi. Insomma, per chi vorrà godersi un po’ di mare, questo weekend pare essere quello giusto.