Il Ministro Azzolina ha reso noto il giorno di riapertura delle scuole: lunedì 14 settembre. Stiamo a vedere cosa decideranno le regioni

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha proposto come data di riapertura delle scuole il 14 settembre. Resta solo da capire se le Regioni potranno cambiare il giorno del rientro.



La riapertura delle scuole

La proposta è di riaprire le scuole il 14 settembre. Non si sa ancora “come”, ma è quasi ufficiale il “quando”. Tanto che la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina lo ha anche comunicato in un suo post su Facebook.

Regioni ed esperti stanno discutendo in queste ore, in seguito alla pubblicazione di una bozza di linee guida per la ripartenza. Resta da capire se la data proposta dalla Azzolina è un’imposizione o se le Regioni hanno diritto a un minimo di flessibilità.

Intanto, alcune Regioni hanno già emanato delle delibere sulla riapertura delle scuole. Solitamente infatti, il calendario viene stabilito dal Governo, lasciando però molta autonomia a Regioni e scuole, che possono eventualmente metterlo in discussione.

Regione per regione

In Lombardia si dovrebbe rientrare a scuola il 14 settembre. In Toscana invece la data prevista era quella del 15 settembre, così come in Emilia-Romagna.

La Provincia autonoma di Bolzano, invece, prevedeva un rientro anticipato al 7 settembre, potendo così chiudere le scuole per più di una settimana per le vacanze di carnevale. In Friuli Venezia Giulia la data prevista era quella del 16 settembre, ma è da valutare la possibilità delle elezioni regionali nei giorni di 20 e 21 settembre.

In Veneto il presidente Luca Zaia ha confermato che la data più probabile per il rientro in classe sarà quella nazionale del 14 settembre.E infine la Basilicata: anche qui è prevista una data coincidente con quella proposta dal ministro Azzolina.

Nei prossimi giorni avremo maggiori conferme.