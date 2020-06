È morta sul colpo la persona travolta da un treno merci a Sesto Calende. Sospesa la circolazione ferroviaria Domodossola-Milano.

Grave incidente ferroviario nella mattinata di giovedì 25 giugno: intorno alle ore 8:30 una persona è stata travolta da un treno merci a Sesto Calende. Inutili i soccorsi, la vittima dell’impatto è morta immediatamente a causa delle gravi ferite riportate.

Al momento, non sono note le generalità della persona travolta dal cargo, né se si sia trattato di un gesto volontario o uno sfortunato evento.

Il macchinista del treno merci ha provato a frenare quando si è trovato davanti la vittima, ma non è riuscito ad arrestare il convoglio. Sul posto è stato inviato anche l’elisoccorso oltre a un’ambulanza ma per la persona coinvolta non c’è stato nulla da fare: presenti a Sesto Calende anche i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine per i rilievi del caso.

A causa dell’incidente ferroviario avvenuto nella stazione di Sesto Calende, provincia di Varese, si segnalano diversi ritardi sulla circolazione ferroviaria che coinvolge Trenord, servizio regionale lombardo. Un convoglio della linea Milano-Domodossola è stato fermato in stazione mentre dopo le ore 9 la circolazione è stata interrotta sull’intera tratta per permettere gli interventi del caso.





Per ovviare ai disagi per i pendolari, l’azienda di trasporti ha predisposto gli autobus sostitutivi, a disposizione dei viaggiatori nella stessa stazione di Sesto Calende e in quelle di Arona, Gallarate e Somma Lombardo. Sono in corso i rilevamenti del caso da parte dell’autorità giudiziaria.