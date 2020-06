Si è svegliato dal coma e ha ripreso conoscenza il 15enne investito in provincia di Lecce: il padre ha parlato della gioia più grande mai vissuta.

Il 15enne investito in provincia di Lecce mentre era a bordo della sua bicicletta si è risvegliato dal coma: ad annunciarlo il padre che ha ammesso che si è trattato della gioia più grande provata nella sua vita insieme ad altri parenti.

15enne investito a Lecce: parla il padre

“Il nostro guerriero si è svegliato, possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo“, così ha esordito un familiare del giovane che, avendo riportato un grave trauma cranico, era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa. Dopo essere stato in coma farmacologico per qualche giorno, fortunatamente si è svegliato e ha potuto stringere la mano dei propri genitori, come testimonia la fotografia condivisa dal padre.

“Vorrei abbracciarvi tutti quanti ma non ho la forza per farlo, vi dico grazie per tutto quello che avete fatto“, ha aggiunto l’uomo affermando di non aver vissuto “mai gioia più grande“. Dopo quattro giorni di lotta tra la vita e la morte il figlio ha infatti ripreso conoscenza e le sue condizioni hanno visto un notevole miglioramento.

L’incidente

Il sinistro si era verificato lunedì 22 giugno a Guagnano. Il ragazzo stava tornando a casa in bicicletta percorrendo la strada che porta a Villa Baldassarri quando all’improvviso un’auto lo ha travolto. La conducente ha immediatamente prestato soccorso e chiamato i sanitari del 118 che l’hanno trasportato in ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso le indagini delle forze dell’ordine.