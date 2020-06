Oggi, 26 giugno, verso l'ora di pranzo, un allarme bomba presso un negozio Ikea di Ancona ha seminato il panico. L'allarme è rientrato.

Attimi di panico all’Ikea di Ancona, quando un falso allarme bomba ha provocato un’evacuazione di tutti i clienti e del personale. L’area al momento è transennata.



Ikea di Ancona: allarme bomba

Un pacco pieno di nastro arancione abbandonato nel parcheggio coperto dell’Ikea di Ancona, a Baraccola. Da qui un allarme bomba che ha portato all’evacuazione completa di tutto il negozio.

L’episodio è avvenuto oggi, venerdì 26 giugno, verso l’ora di pranzo.

L’arrivo dei soccorsi

La zona è ora transennata. Sul posto si sono precipitati i militari dell’Arma dalla Stazione di Camerano e di Osimo, località vicina .

I comandanti sono ancora sul posto. Sono arrivati anche gli artificieri dell’Arma insieme ad una squadra della centrale dei Vigili del Fuoco, con un autobotte e un autofurgone.

Alla fine, una volta accertati che l’edificio fosse stato evacuato, il pacco è stato fatto brillare: all’interno c’era una vecchia batteria di un motorino.

Non è la prima volta

Ciò che si è verificato ad Ancona non è il primo episodio di falso allarme bomba dell’anno 2020.

Ricordiamo che a Pescara, durante l’open day di una scuola, l’area è stata fatta evacuare per un procurato allarme. Un altro falso allarme è quello avvenuto alla sede romana del quotidiano La Repubblica. Malgrado la situazione delicata del Paese, costretto a una ripartenza ancora contingentata e attenta, c’è chi non perde tempo per procurare un inutile allarme ai cittadini e, in questo caso a lavoratori e consumatori.