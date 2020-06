A Ponte Lambro una ragazzina cade dal balcone mentre è distratta dallo schermo del cellulare: ricoverata a Bergamo.

Tragedia sfiorata in provincia di Como, precisamente a Ponte Lambro: una ragazzina 16enne, distratta dal cellulare che teneva in mano, cade dal balcone della sua abitazione sita al secondo piano di un palazzo, precipitando per circa sei metri. La giovane è adesso ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Ragazzina cade dal balcone distratta dal cellulare

Il fatto è accaduto la sera di mercoledì 24 giugno intorno alle ore 21:00. Mentre smanettava il suo telefonino, una 16enne, seduta sul cornicione del balcone di casa sua, a causa di una distrazione che poteva costarle cara, è precipitata per circa sei metri. Ora è ricoverata in gravi condizioni al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma i medici hanno confermato che non è in pericolo di vita.





Le conseguenze dell’incidente

Nella caduta, la giovane ha riportato la frattura di un femore e altre contusioni più lievi, ma non ha mai perso conoscenza. Sarebbero stati i vicini di casa a dare l’allarme dopo aver sentito le grida le richieste di aiuto della ragazza e a collaborare poi con le forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto, escludendo in tal modo ulteriori ipotesi, oltre a quella di un fatto accidentale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 a bordo di un’ambulanza e di un elicottero. La 16enne, che, come già specificato, è sempre rimasta cosciente durante tutte le operazioni di soccorso, è stata immobilizzata e trasportata d’urgenza alla struttura ospedaliera di Bergamo, dove è tuttora ricoverata.