Aumentano i casi alla Bartolini di Bologna: 64 sono risultati positivi al Coronavirus.

L’Italia guarda alla Bartolini di Bologna con un certo grado di preoccupazione a causa del nuovo focolaio da Coronavirus esploso all’interno dei magazzini dell’azienda di trasporti e logistica. La situazione è abbastanza preoccupante, sebbene si tratti per la stragrande maggioranza di soggetti risultati positivi ma asintomatici.





Coronavirus, focolaio alla Bartolini di Bologna

Si tratterebbe dunque di tipologie di pazienti che Remuzzi&Co., recentemente, hanno dichiarato come non infettivi poiché portatori di una bassissima carica virale. Una differenza sostanziale con i positivi al Coronavirus del periodo febbraio-aprile che potrebbe, dunque, rendere più tranquilla la situazione.

Detto ciò, però, è bene evidenziare come il nuovo focolaio alla Bartolini di Bologna sia tenuto costantemente sotto controllo per evitare che il Coronavirus possa tornare a far tremare la Regione Emilia, una delle più colpite dal Covid nei mesi passati. E sono ben 64 i dipendenti della ditta di logistica Bartolini a Bologna risultati positivi al Coronavirus.

Lunedì 22 giugno si erano registrati i primi due casi, mentre il 24 giugno ci sono stati altri 17 contagiati.

Tra i lavoratori dell’azienda sono stati effettuati già 370 screening con tamponi e altri dovrebbero essere fatti nei prossimi giorni. Una sola persona è stata ricoverata in ospedale mostrando i sintomi della malattia.





In una nota, Bartolini ha aggiornato in merito al focolaio dell’azienda sita in zona Roveri a Bologna: “Si sta seguendo e gestendo con estrema attenzione l’evolversi della situazione legata al cluster Covid-19 verificatosi nel proprio magazzino di Bologna Roveri, e originato da lavoratori di servizi logistici di magazzino gestiti da una società esterna”.

La ditta ha evidenziato anche come “si è prontamente attivata in stretta collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale, facendo uno screening con tampone su circa 370 persone”.