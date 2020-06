Focolai di coronavirus, Pregliasco: “C’è rischio che il virus sfugga”

Parlando in merito ai recenti focolai scoppiati a Mondragone e a Bologna, il virologo Fabrizio Pregliasco ha definito la situazione inquietante.

Il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco ha espresso la sua opinione in merito ai recenti focolai di coronavirus esplosi a Mondragone e nella filiale dell’azienda Bartolini di Bologna affermando come situazioni come queste si possano definire inquietanti.

L’esperto ha tuttavia dichiarato in seguito come fino a questo momento le autorità sanitarie siano sempre state celeri nell’individuare e neutralizzare i focolai esplosi in tutto il Paese.



Coronavirus, il commento di Pregliasco

Intervistati dai giornalisti dell’Adnkronos, Pregliasco ha dunque affermato: “I focolai alla Bartolini e a Mondragone inquietano: dobbiamo essere rapidi a individuare e spegnere gli incendi.

[…] Come in questi casi sia emersa finora una buona efficienza e la capacità di rilevare e contenere i focolai. Ma, dai e dai, il rischio che il virus sfugga c’è”. I cluster di Mondragone e di Bologna si aggiungono pertanto a quelli esplosi nei giorni scorsi in uno stabile della Garbatella a Roma e in un centro di accoglienza a Como.

Il virologo ha inoltre tenuto a sottolineare come i recenti focolai di coronavirus emersi denotano come l’epidemia non sia ancora terminata e che pertanto è necessario mantenere sempre la massima attenzione circa i nostri comportamenti quotidiani: “Se i numeri di oggi mostrano che le cose procedono bene, non dobbiamo fare l’errore di pensare che sia già tutto finito.

Il virus c’è ancora, dunque il mio invito è quello di essere ottimisti ma prudenti Continuiamo a comportarci con attenzione e buonsenso, anche perché le indagini ci dicono che anche in una zona fortemente colpita, come Bergamo, solo il 21% è entrato in contatto con il virus. Manteniamo, dunque, una vigile attenzione”.