Mondo di Mezzo, dopo Carminati anche Buzzi torna in libertà

I protagonisti del Mondo di Mezzo sono liberi: dopo Carminati anche Buzzi.

Nuovo importantissimo sviluppo nell’inchiesta Mondo di Mezzo, già Mafia Capitale: dopo la scarcerazione di Massimo Carminati di 10 giorni fa, ora tornano liberi anche Salvatore Buzzi e Luca Gramazio. A disporlo è la Corte d’Appello di Roma che ha previsto per il ras delle cooperative l’obbligo di dimora.

Entrambi si trovavano agli arresti domiciliari e gli è stato imposto il divieto di espatrio. Nel provvedimento di Buzzi e Gramazio i giudici dichiarano “la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari in relazione a tutti i capi di imputazione per i quali erano stati adottati per decorso dei relativi termini massimi di custodia cautelare”.

Mondo di Mezzo, Buzzi e Carminati liberi

A ottobre dello scorso anno la sentenza della Cassazione secondo cui il processo al ‘Mondo di Mezzo’, ex Mafia Capitale, ha dimostrato che Carminati “non ha gestito alcun ruolo con settori finanziari e servizi segreti” né è mai stato “terminale di relazioni criminali con altri gruppi mafiosi”. Si era detto e scritto che Carminati e il suo gruppo avessero “contatti significativi” con il clan dei fratelli Senese, con il clan Casamonica, con Ernesto Diotallevi (“esponente della cosiddetta banda della Magliana e tramite del sodalizio con la mafia siciliana di Pippo Calo'”), e con il clan dei Santapaola, come raccontato da un collaboratore di giustizia.





Niente di tutto questo, per la Suprema Corte, Carminati ha coltivato “relazioni determinanti solo con alcuni ex commilitoni nella medesima area politica di estrema destra che, in un dato periodo, erano stati inseriti nell’amministrazione comunale”.