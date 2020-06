A causa di alcuni lavori di manutenzione alla rete idrica, almeno 200 mila cittadini di Roma potrebbero rimanere senz'acqua il 28 giugno.

Circa 200 mila cittadini di Roma potrebbero rimanere senza acqua corrente nella giornata di domenica 28 giugno: in tale data avranno infatti luogo i lavori di manutenzione di Acea sulla rete di distribuzione idrica e potrebbero causare dei disagi ai residenti.

Roma senz’acqua il 28 giugno

Si tratta in particolare del quadrante Nord-Est della Capitale, da Montesacro a San Basilio. I lavori sono programmati da tempo e interverranno su un’importante condotta di adduzione idrica che potrebbe portare all’interruzione della fornitura idrica o ad una diminuzione della pressione. I disagi saranno possibili tra le 00:30 e le 24 e concentrati in tutto il terzo municipio e in alcune zone del quarto e del quindicesimo.

Interessate anche le utenze del limitrofo comune di Guidonia e alcune zone di Colle Fiorito e Tor Lupara.

Per venire incontro ai cittadini Acea ha predisposto un servizio di distribuzione di acqua potabile con delle autobotti disponibili dalle 7.00 alle 24.00. Nelle zone Casal Monastero, San Basilio, Casal de Pazzi, Rebibbia, Monte Sacro Alto, Sacco Pastore, Conca D’oro, Prati Fiscali, Prato della Signora, Tufello, Val Melaina rimarranno invece alimentate la maggior parte delle fontanelle sul piano stradale.





Il consiglio dell’azienda è quello di tenere chiusi i rubinetti per evitare danni alla ripresa del servizio e di fare scorta d’acqua per ogni uso. Qualora avessero una necessità effettiva o improrogabile i residenti potranno contattare il numero verde 800.130.335 per chiedere un rifornimento straordinario con autobotti.

I quartieri coinvolti