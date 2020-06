Ex carabiniere tiene in ostaggio il vicino e la figlia per ben 7 ore. L'uomo è stato arrestato ad Oristano, in Sardegna.

Tiene in ostaggio il vicino e la figlia malata, per 7 ore. Accade ad Oristano, Sardegna, presso un appartamento di via Lepanto, dove un ex carabiniere con una scusa riesce a farsi aprire la porta di casa da un anziano 80enne, per poi barricarsi dentro.

Tiene in ostaggio vicino e figlia

L’uomo, di 59 anni e originario di Roma, ha tenuto in ostaggio vicino e figlia 43enne dal pomeriggio alla sera. Lui stesso ha chiamato la Polizia, alla quale ha confessato di essere perseguitato dalla mafia.

Le forze dell’ordine hanno dovuto sfondare la porta dell’appartamento in via Lepanto per poter salvare i due ostaggi, poiché nessuna trattativa è riuscita a convincere l’ex carabiniere a rilasciarli.

All’operazione di salvataggio hanno partecipato anche il questore Giusi Stellino e le alte sfere della Questura locale, il comandante della Compagnia di Oristano Francesco Giola, il colonnello David Egidi, il 118 e i vigili del fuoco.

Il procuratore Ezio Domenico Basso ha seguito da vicino l’evolversi della situazione, che alla fine si è sbloccata verso sera.





Il blitz delle forze dell’ordine

Approfittando di un momento di distrazione dell’ex carabiniere, le forze dell’ordine sono riuscite ad irrompere nell’appartamento dove teneva gli ostaggi.

Il vicino 80enne ha collaborato riuscendo a far passare una chiave, così carabinieri e polizia hanno sfondato la porta di casa.

L’ex uomo dell’Arma ha però resistito all’arresto e c’è stata una violenta colluttazione, durante la quale ha colpito un agente con uno dei due coltelli dei quali era fornito. Immobilizzato e scortato al San Martino, per accertamenti a seguito di lievi ferite, al momento l’uomo si trova in arresto.

Sembra che in passato avesse sofferto di disturbi mentali, ora le indagini si occuperanno di ricostruire il suo passato e tutta la vicenda.