In via delle Vigne di Morena, nella periferia di Roma, un anziano di 84 anni residente è stato legato al letto della sua casa e poi derubato da tre uomini armati di spranghe. I tre rapinatori lo hanno colpito al volto con un pugno, per poi fuggire con un misero bottino di 120 euro.

Gli agenti del commisariato locale stanno conducendo le indagini per catturare i tre uomini.

Anziano derubato a Roma: caccia ai ladri

