L'Enac ha precisato che l'utilizzo della cappelliera per riporre il bagaglio a mano è vietato solo sugli aerei che non rispettano il distanziamento.

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha diramato una nota a chiarimento di quanto già comunicato sulle nuove disposizioni relative al bagaglio a mano: in particolare spiega che potrà essere messi nella cappelliera soltanto su quegli aerei che rispettano il distanziamento sociale anti contagio.

Bagaglio a mano nella cappelliera

Il divieto di utilizzo delle cappelliere è dunque limitato ai voli dove non viene effettuato il distanziamento a bordo. Laddove invece la capienza del mezzo è ridotta e i passeggeri sono distanziati tra loro potranno essere utilizzate come sempre.

La disposizione ricalca quanto già previsto dal DPCM firmato l’11 giugno, vale a dire il divieto di portare a bordo bagagli di grosse dimensioni per poter beneficiare della deroga sul distanziamento a bordo dell’aeroplano.

Il mancato utilizzo della cappelliera è dunque da intendersi come una prescrizione per le compagne aeree che vogliono evitare il distanziamento.

Chi infatti decide di non ridurre la capienza massima del mezzo ma di far occupare tutti i posti come accadeva prima, dovrà imporre ai passeggeri di portare soltanto un piccolo bagaglio da riporre sotto il sedile e nel caso un’altra valigia in stiva. In questo modo si eviteranno contatti interpersonali e dunque si limiterà la possibilità di contagio.

L’Enac ha poi ricordato che tutte le condizioni previste per derogare al distanziamento devono sussistere contemporaneamente. Qualora anche una sola delle prescrizioni non sia osservata, il distanziamento deve essere mantenuto.