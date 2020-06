Il ministero dell'Istruzione ha fatto sapere di essere al lavoro per garantire a tutti gli alunni gli spazi necessari per lo svolgimento delle lezioni

‘”Le Linee guida prevedono il mantenimento del gruppo classe, tutte le studentesse e gli studenti avranno spazi per la didattica a settembre come garantito ieri dalla Ministra Lucia Azzolina in conferenza stampa”, sono queste le parole del Ministero dell’Istruzione all’ANSA.

Fonti del dicastero hanno inoltre aggiunto: “In queste settimane il Ministero ha messo a punto un software che consente di incrociare, scuola per scuola, il dato degli alunni con quello degli spazi e con il distanziamento indicato dal Comitato tecnico-scientifico. Uno strumento nuovo, senza il quale sarebbe stato impossibile individuare le priorità di intervento. Secondo una prima analisi gli interventi più urgenti riguarderanno circa il 15% della popolazione studentesca – fatta eccezione per la scuola dell’infanzia che è esclusa da questo calcolo avendo altre indicazioni di distanziamento.

Un dato significativo ma inferiore alle previsioni iniziali”.





Ma non solo: “Abbiamo l’elenco di circa 3 mila edifici scolastici dismessi a causa del calo demografico e del dimensionamento, che possono essere ripristinati“. Per poi aggiungere: “All’interno degli Istituti il rinnovo dell’arredo scolastico potrà garantire il recupero di spazio”.

“Dove necessario saranno costruiti patti con i territori per individuare ulteriori locali fuori dal perimetro scolastico”.