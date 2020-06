Una donna di 38 anni è stata denunciata dalla polizia perchè tossiva ripetutamente su un autobus senza indossare la mascherina.

Il rischio contagio da Coronavirus per le persone ai noi vicine (anche fisicamente parlando) rimane sempre alto, nonostante le stime di queste ultime settimane mostrino una forte diminuzione dei casi. Ma il pericolo di una nuova ondata continua preoccupare gli esperti.

Per questo, come metodo semplice e sicuro, le autorità insistono sempre sull’indossare le mascherine soprattutto nei lughi ad alta frequentazione. Coprirsi bocca e naso, infatti, è la soluzione numero uno per evitare il riprendere della diffusione del virus.



In molti rispettano questa regola, altri invece non si sono ancora rassegnati.

Un esempio di questa violazione arriva dall’Emilia Romagna, tra l’altro una delle Regioni italiane più colpite dal coronavirus. L’episodio è successo durante la giornata di venerdì 26 Giugno 2020.

Una donna di 38 anni, che viaggiava su un autobus, avrebbe continuato a tossire tenendo la mascherina sotto al mento, nonostante la presenza di altri passeggeri.



Tossisce su autobus senza mascherina: denunciata

L’autista del mezzo ha provveduto subito a richiamare la donna, invitandola ad indossare correttamente il dispositivo di sicurezza. La 38enne però non avrebbe ascoltato le parole dell’uomo. Per questa ragione è stata denunciata dalla polizia per interruzione di pubblico servizio. La vicenda è successa a Lido Adriano, sul litorale Ravennate.

I disagi provocati dal comportamento della donna hanno avuto ripercussioni sul percorso dell’autobus.

Il mezzo, infatti, ha potuto riprendere la sua corsa soltanto dopo trenta minuti.