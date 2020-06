Una 17enne è stata investita da un 27enne a Tivoli. L'uomo è poi risultato positivo al test tossicologico. La ragazza non è in pericolo.

Nella notte tra venerdì 26 giugno e sabato 27 giugno una 17enne è stata investita a Tivoli. La ragazza per fortuna non è in pericolo di vita. Il 27enne alla guida dell’auto è risultato positivo al test tossicologico ed è stato denunciato per lesioni stradali gravi.

Si tratta del quarto incidente nell’area metropolitana della Capitale ne giro di pochi giorni.

Tivoli, 17enne investita: conducente era drogato

Un grave incidente è accaduto in via Ugo La Malfa a Tivoli, dove una 17enne è stata investita da un’auto. Il fatto è accaduto nella notte tra venerdì 26 giugno e sabato 27 giugno. La ragazza è stata subito trasportata in ospedale dai sanitari del 118 e non risulta in pericolo di vita.

I carabinieri hanno poi sottoposto a test tossicologici il 27enne alla guida dell’auto, risultando positivo a sostanze stupefacenti. Per questo motivo poi all’uomo è stata ritirata la patente e denunciato per lesioni gravi stradali.



Troppi incidenti

Quello di Tivoli è l’ennesimo incidente che si verifica nell’area metropolitana di Roma. A Velletri, a circa 30 chilometri dalla Capitale, due ragazzi qualche giorno prima erano rimasti feriti in unos contro con un furgone. Sul Grande Raccordo Anulare, invece, due persone erano rimaste ferite in un incidente stradale, in seguito al ribaltamento dell’auto. A Viterbo un motociclista 24enne si è schiantato contro un albero, mentre percorreva la Sammartinese.