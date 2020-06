Bevono disinfettante per le mani, tre persone morte negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti tre persone sono morte e una quarta ha perso la vista dopo aver bevuto del disinfettante per mani contenente metanolo.

Tragedia negli Usa, dove tre persone sono morte dopo aver bevuto del gel disinfettante per mani contenente metanolo. L’episodio è avvenuto nello stato del Nuovo Messico e secondo le autorità sanitarie altre tre persone sarebbero ricoverate in condizioni critiche sempre per aver ingerito l’igienizzante, mentre un’altra persona ha perso la vista in maniera permanente a causa dell’intossicazione da metanolo.





Bevono disinfettante, morte tre persone

Stando a quanto appurato dalle autorità locali, le persone che hanno ingerito il disinfettante per mani lo avrebbero fatto a seguito di problematiche legate all’alcolismo. Negli igienizzanti per mani è presente infatti un gran quantitativo di alcol e l’episodio in questione è avvenuto poco dopo che la Food and Drug Administration aveva emanato un’allerta su nove prodotti disinfettanti commercializzati in Messico perché contenenti metanolo.

Sull’accaduto è intervenuta la segretaria di Stato alla Sanità del Nuovo Messico Kathy Kunkel, che in una nota ufficiale ha affermato: “Se credete di aver fatto uso o consumo di igienizzante per le mani contenente metanolo, per favore chiedete un soccorso medico. Un antidoto all’avvelenamento da metanolo infatti esiste ma prima viene somministrato, più alte sono le possibilità per il paziente di guarire“.

Il metanolo, noto anche come alcol metilico, è un composto chimico alcolico utilizzato come solvente, combustibile o reagente in processi chimici industriali, che se ingerito può provocare gravi danni al sistema nervoso centrale, al nervo ottico e alla retina.