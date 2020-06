Mattia Guarnieri si è diplomato lo scorso 26 giugno a Cremona, e ha ricevuto le congratulazioni del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana

Mattia Guarnieri, il 18enne di Cremona ricoverato per il coronavirus, nella giornata di veneredì 26 giugno si è diplomato, ricevendo anche un messaggio di auguri dal Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Mattia è stato dimesso lo scorso 16 aprile dopo una lunga degenza in terapia intensiva, diventando un simbolo di lotta e speranza durante l’epidemia.

Mattia si è diplomato: il post di Fontana

Venerdì 26 giugno si è diplomato a all’Ist Torrinai di Cremona Mattia Guarnieri, il 18enne che per primo era stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche a causa del covid.

Prima di entrare in terapia intensiva, aveva detto alla mamma: “Stai tranquilla, non ti lascio sola“. Per fortuna, il ragazzo è stato poi dimesso dalla struttura il 16 aprile, con l’obiettivo di terminare gli studi e ottenere il diploma.

Proprio la sua esperienza è stata al centro dell’esame orale che ha sostenuto il 26 giugno, diventando un simbolo di resilienza per tutti i malati.





Anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ci ha tenuto a congratularsi con il ragazzo, attraverso un posto sul suo profilo Facebook:

“Mattia supera anche la sfida della maturità.

L’esame è andato bene“, ha annunciato. “Congratulazioni e un saluto a tutti i ragazzi che hanno già superato l’esame, quali che siano le vostre scelte , salutiamo le scuole superiori e benvenuti in questa nuova fase della vostra vita“.