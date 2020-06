Franca Valeri e il ricordo di Mussolini morto a Piazzale Loreto a Milano: "Mio padre era ebreo, non provai pietà".

L’attrice Franca Valeri compierà 100 anni il prossimo 31 luglio, una lunga vita vissuta passando attraverso la seconda guerra mondiale, Mussolini e il fascismo, il boom economico in Italia e, più recentemente il coronavirus. Una memoria storica non di poco conto la sua, tutta ancora molto chiara nella mente.

È questo il ritratto che viene fuori da un’intervista rilasciata dall’attrice al Corriere della Sera nella quale la Valeri ha parlato della sua infanzia fortemente e inevitabilmente segnata dalla dittatura fascista: “Papà era ebreo. Ricordo quando lesse sul giornale la notizia delle leggi razziali e pianse. Fu il momento più brutto della mia vita”. Poi il ricordo di quei giorni legati alla sua vita e alla scuola: “Preparai l’esame a casa, da privatista.

Prima andavo al Parini. Provai a dare l’esame al Manzoni, sperando che non se ne accorgessero. Non se ne accorsero. L’Italia è sempre stata un po’ inefficiente”.

Franca Valeri su Mussolini

Il fascino cessò di esistere nel 1945 con la morte di Benito Mussolini nei noti fatti di Piazzale Loreto a Milano. Franca Valeri era in quella stessa città e andò a vedere i cadaveri del Duce e di Claretta Petacci appesi a testa in giù.

“Mia mamma era disperata a sapermi in giro da sola – ha detto la Valeri – In quei giorni a Milano si sparava ancora per strada. Ma io volevo vedere se il Duce era morto davvero. E vuol sapere se ho provato pietà? No. Nessuna pietà. Ora è comodo giudicare a distanza. Bisogna averle vissute, le cose. E noi avevamo sofferto troppo”.

“Per me la giovinezza incominciò il 25 aprile: una giovinezza tardiva.

Ma è stata bella. In quell’Italia tutto pareva possibile”, così Franca Valeri nella parte conclusiva della sua intervista.